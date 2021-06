Eerste Onument ter herdenking van coronaslachtoffers ingehuldigd in Kortrijk

Het Onument ligt prachtig ingebed in de groene omgeving van begraafplaats Hoog Kortrijk. Vanaf de parking aan crematorium Uitzicht loopt een gemaaid pad door een bloemenweide tot aan het Onument. Twee halve cirkels, opgebouwd uit 13 elementen in hoog gepolijst prefab beton, worden doorsneden door een natuurlijke gracht. Het Onument is meer dan gewoon een gedenksteen, het is een open plek voor ontmoeting waar bezoekers kunnen binnenstappen en even neerzitten om stil te staan bij de vele slachtoffers van corona en herinneringen op te halen aan dierbaren. Het is een plek van verbinding en troost die open staat voor alle vormen van (collectief) verlies.

Financiële steun

Het Onument is ontworpen door landschapsarchitect Bas Smets. Hij maakte in het Zoniënwoud ook al het monument ter nagedachtenis van de slachtoffers van de terroristische aanslagen in Brussel. Het Onument is ontworpen op maat van de locatie. Onder andere in Gent en Leuven komen Onumenten met financiële steun van Vlaanderen. Via minister Vandenbroucke is er ook federale steun voor een Onument in Brussel en in Wallonië. Zo verspreiden de Onumenten zich over heel het land.

Initiatief

Het initiatief voor de Onumenten komt van psychiater Uus Knops en klinisch psycholoog Elke Van Hoof. Het project werd gecoördineerd door de vzw Kunstwerkt. Knops stelde haar idee voor aan burgemeester Ruth Vandenberghe tijdens de herdenkingsplechtigheid Reveil die ook plaatsvond op begraafplaats Hoog Kortrijk op 1 november 2020. Knops koos ook de benaming ‘Onument’. Het klinkt lichter, luchtiger en minder massief dan 'monument'. De symbolische beginletter O maakt het een open en uitnodigend woord, dat bovendien in de drie landstalen uitspreekbaar is.

Dierbaren herdenken