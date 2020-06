Eerste nieuwe kusttram rijdt stelplaats binnen

De eerste van een nieuwe generatie kusttrams van de Lijn is gisteravond afgeleverd in Oostende.

De nieuwe tram kwam per schip vanuit het Spaanse Santander naar Zeebrugge en is met uitzonderlijk transport over de weg naar de stelplaats gevoerd. Begin volgend jaar rijdt de eerste nieuwe kusttram tussen Knokke-Heist en De Panne. Eerst moeten ze hem nog uitgebreid testen en de chauffeurs opleiden. "De vorige generatie trams zijn nu al 40 jaar oud. In de komende maanden komen er nog 47, uiteindelijk met een frequentie van twee per maand. Om ze vanaf begin volgend jaar in gebruik te nemen," zegt CEO Roger Kesteloot van De Lijn.

Investering van 100 miljoen

Ook op de stelplaats zelf vergde het nog flink wat stuurmanskunst om de tram veilig af te leveren. Het nieuwe paradepaardje van De Lijn is in het Spaanse Zaragoza gemaakt. De vorige kusttrams waren nog van het Brugse bedrijf Brugeoise, maar de lijn moest een Europese aanbesteding uitschrijven en de Spanjaarden hebben de tender gewonnen. De investering van De Lijn voor 48 nieuwe kusttrams kost ruim 100 miljoen euro.

