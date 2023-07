Eerste mobile comfort hub in Knokke-Heist

In Knokke-Heist is de eerste ‘mobile comfort hub’ geopend. Dat is een luxueus toilet zodat bezoekers van de stad kunnen genieten van hygiëne en rust.

Op het Alfred Verweeplein in Knokke-Heist is het eerst 'mobile comfort hub' van ONE HUNDRED restrooms geopend. Mobile comfort hubs zijn luxe publieke toiletten die bezoekers een moment van hygiëne en rust moeten bieden. ONE HUNDRED heeft momenteel luxueuze toiletten in Spanje, Zweden, Nederland en België. Na het Waasland Shopping Center in Sint-Niklaas en de Stadsfeestzaal in Antwerpen is Knokke-Heist hun derde Belgische locatie. Voor de West-Vlaamse badplaats werd speciaal een mobiele variant ontwikkeld.

Het innovatieve toiletconcept werd officieel geopend door schepen van Toerisme van Knokke-Heist, Anthony Wittesaele en co-founder/CCO van ONEHUNDRED, Bram Gleichman. Het is de perfecte oplossing voor de badplaats die beleving en comfort hoog in het vaandel heeft staan. "Wij zijn heel blij dat we eindelijk een kwalitatieve toiletoplossing hebben en zijn hiermee een stap verder in het perfectioneren van de beleving van de bezoekers van onze stad", vertelt schepen van Toerisme, Anthony Wittesaele.

Hygiëne en rust

Deze toiletten zijn gemaakt voor hygiëne en rust. Zo is er rustgevende muziek, indirecte verlichting en een comfortabele inrichting. Daarnaast zijn de toiletten uitgerust met de nieuwste snufjes zoals contactloze oplossingen en waterbesparende spoelsystemen.

Korting

Bezoekers moeten betalen voor hun toiletbezoek, maar krijgen er een korting in geselecteerde lokale zaken voor terug.