Eerste Long Parade in De Panne

Samen met docenten en studenten van de muziekacademie StAPwest marcheerden Die Verdammte Spielerei en componist Ari Benjamin Meyers de kustlijn in De Panne af richting Koksijde. Dat maakt deel uit van het unieke muziekproject 'The Long Parade'.

In samenwerking met het wandelorkest ‘Die Verdammte Spielerei’ componeerde Meyers een origineel stuk voor Beaufort. Met het stuk marcheert het orkest de tien Belgische kustgemeenten af. Bij elke grens vindt een uitwisseling plaats, als een open repetitie, waar het muziekstuk wordt doorgegeven. De spits werd afgebeten door De Panne, waar een lokale groep muzikanten twee weken lang het stuk bewerkten tot een nieuwe compositie. Hun versie brengen ze al wandelend vanuit het eigen gemeentehuis naar het gemeentehuis van de volgende gemeente aan de kustlijn: Koksijde. Verspreid over de zomer van 2021, zal deze opvoering zich in elke gemeente herhalen gedurende tien muzikale parades, tot het werk in Knokke-Heist zijn finale bereikt.

The Long Parade past zo in het onderzoek van Meyers naar de structuren en processen die performatieve én sociale aspecten van muziek (her)definiëren. Via lokale samenwerkingen legt hij onderliggende constructies op een eenvoudige manier bloot aan de toehoorder. Voor Public Art Munich 2018 richtte hij bijvoorbeeld een nieuw orkest op, bestaande uit straatmuzikanten uit München. Recentelijk concentreert hij zich op de relatie tussen uitvoerder en publiek en de politieke machtsverhouding die daarin besloten ligt. Met het kustbreed project poogt hij de verschillende identiteiten van de Belgische kustgemeenten te verenigen in één nieuwe compositie, zonder daarbij hun eigenheid uit het oog te verliezen.