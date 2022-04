Eerste kustwijngaard aangeplant in Bredene

Het koppel heeft al meer dan tien jaar een wijngaard in de champagnestreek. Ze zijn meteen de eerste, die aan onze kust wijn willen verbouwen en commercialiseren. Hotelschool Ter Duinen in Koksijde heeft ook wel een kleine wijngaard. Pieter Vitse, Wijndomein Vitse-Boydens: "Nu zijn we bezig met de Chardonnaydruif, later ook de Pinot noir en dan de Pinot gris. We gaan ons focussen op een Belgische kwaliteitsschuimwijn in de traditie van de champagneregio waar wij ook een kleine wijngaard bezitten. "

Door de klimaatopwarming wordt het alsmaar makkelijker om ook bij ons wijn te verbouwen. Nathalie Boydens, Wijndomein Vitse-Boydens: "Het zuiden van Frankrijk is te warm aan het worden. Het alcoholgehalte komt aan vijftien procent. Dat is bijna niet meer drinkbaar. Dat schuift altijd op. In Bourgondië hebben ze al moeilijkheden met die temperatuur. Zelfs de grote wijnhuizen kopen grond in België en Zuid-Engeland omdat ze op lange termijn vrezen dat het daar te warm zal worden.

8.000 flessen per jaar

Al zijn er zeker aan zee grote uitdagingen, zoals de wind en het zout. "Het voordeel van de zeewind is dat we weinig ziektes en schimmelvorming kunnen hebben in de wijngaarden. Dat is een voordeel van de wind. We gaan hier ook schermen zetten, natuurlijke hagen om teveel wind tegen te houden. De bodem is alvast uitstekend. Het is ook belangrijk dat we een goede terroir hebben." Pieter baat samen met zijn vrouw een camping uit in Bredene, maar is dus ook een gepassioneerde sommelier en wijnliefhebber. Hij mikt op 8.000 flessen per jaar.