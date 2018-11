Eerste infomarkt rond Kanaal Bossuit-Kortrijk

Zoals bekend wordt het kanaal vernieuwd, zodat er grotere schepen van de Leie naar de Schelde kunnen varen en dus minder vrachtwagens nodig zijn. Het gigantische project zit momenteel nog in een onderzoeksfase. Drie opties liggen momenteel op tafel, onder meer een optie waarbij een nieuw stuk kanaal gegraven moet worden in de buurt van de R8.

Bedoeling is dat de eerste schop in 2022 in de grond gaat. Als alles volgens plan verloopt, moeten de eerste schepen vier jaar later door het vernieuwde kanaal varen. Binnenkort zijn er ook infomarkten in Harelbeke en Zwevegem.