Eerste ijsbaan ooit in Kortrijk opent vrijdagavond de deuren

De officiële opening van de ijsbaan staat vrijdagavond gepland, vanaf 19u30. In de vakantie is ze elke dag open, van 14u tot 16u30.

Eind mei raakte bekend dat ijspiste Finlandia in Gullegem de deuren moest sluiten. Bij de schaats- en ijshockeyclub kwamen zo meer dan 200 leden en daarnaast ook duizenden recreatieve schaatsers op straat te staan. Vorige maand kwam Kortrijk dan met een tijdelijke oplossing in een loods op de site Vlieghe aan de Gentsesteenweg. Mocht het concept succesvol blijken, dan komt er een permanente vergunning en blijft de piste 3 jaar op die plaats. Nadien zou er een nieuwe ijstempel komen op een nog niet bepaalde locatie in Kortrijk.

