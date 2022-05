Eerste gsm-loze zondag in Heuvelland

Toerisme Heuvelland organiseert de eerste gsm-loze zondag. Alle bezoekers in Heuvelland worden gevraagd om hun gsm gedurende minstens drie uur niet te gebruiken: een digitale detox. De gsm-loze zondag kondigt de start aan van een nieuw concept logies in Heuvelland: de stilte-logies.

Wie er even helemaal tussenuit wil zijn, kan langs gaan in Heuvelland. Verborgen in de plooien van het landschap liggen sinds kort enkele plekjes die ideaal zijn om tot rust te komen.

Toerisme Heuvelland wil deze toeven bewust uitspelen. Samen met een 8-tal logies engageren ze zich als stilteambassadeurs. Deze logies trekken bewust de kaart van stiltebeleving. De uitbaters erkennen het belang van stilte en zijn bereid die op hun website en bij het onthaal uit te dragen. Ze bieden hun gasten de nodige tips en informatie aan.

Om de start van dit nieuw initiatief nog wat extra in de verf te zetten, organiseert Toerisme Heuvelland de allereerste gsm-loze zondag. Alle bezoekers in Heuvelland worden uitgenodigd om hun gsm gedurende minstens drie uur niet te gebruiken: een digitale detox bij wijze van spreken. Hiertoe stoppen de bezoekers hun mobieltje in een voorbedrukte envelop. Brengen ze die binnen in het bezoekerscentrum voor 17u en is de envelop nog dicht, dan krijgen ze een kleine attentie en nemen ze deel aan een wedstrijd voor een waardebon te besteden bij een overnachting bij een van de stiltelogies van Heuvelland.