Eerste groep vluchtelingen komt aan in Bredene

In Bredene zijn deze middag 44 asielzoekers uit Brussel aangekomen. Ze worden opgevangen bij vzw Horizon. Volgens Fedasil gaat het vooral om families en kinderen. In totaal gaat Bredene tijdelijk tot 300 vluchtelingen opvangen.

De mensen in afwachting van een asielbeslissing kunnen tot februari in Bredene blijven. Volgens de gemeente zijn er heel wat vrijwilligers die helpen om de groep goed op te vangen.

De vzw Horizon is een vakantiecentrum, dat onder andere zeeklassen organiseert. Ze gaan hun ruimte nu verhuren aan Fedasil, om er tijdelijk vluchtelingen op te vangen. Het is niet de eerste keer dat Horizon vluchtelingen opvangt. Dat gebeurde ook al eens in 2015.

Ook Mesen gaat tijdelijk vluchtelingen opvangen. Rode Kruis Vlaanderen gaat die opvang organiseren in Peace Village.

