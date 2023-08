Eerste festivaldag Nostalgie Beach Festival daverend succes

Het Nederlandse succesvolle duo Suzan & Freek openden vrijdag de achtste editie van het Nostalgie Beach Festival, en onder meer ook Texas en Zara Larsson passeerden de revue. Een indrukwekkende line-up voor de eerste festivaldag. Maar niet alleen de artiesten lokten veel volk. Ondanks de weinige zon deze week, was die vrijdag wel volop aanwezig, en dat legde het festival geen windeieren.

Live radio

Ook vandaag is er nog een volledige dag muziek in het Maritiem Park in Nieuwpoort. De absolute headliner van het weekend is MIKA, een Britse zanger met heel wat nummer-1-hits.

Wie er niet kan bij zijn, heeft toch de mogelijkheid om mee te genieten. Via 'Beach Festival Radio' zendt Nostalgie het festival uit van 7u tot middernacht. Klik hier voor meer info.