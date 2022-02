De eerste fase van de werken aan de N36 tussen de Heerbaan en de E3-tunnel in Harelbeke zijn gestart.

Ze passen daar het wegdek aan. Tijdens de werken wordt het verkeer op de N36 herleid naar twee smalle rijstroken. Wel is het kruispunt met de Heerbaan afgesloten. Daar zullen fietsers en voetgangers na de werken veiliger kunnen oversteken. Wagens moeten de omleiding volgen via de N43. De volgende fase is voorzien begin mei. De werken duren normaal tot juli.