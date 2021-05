Eerste experimenteel zeewier geoogst voor de kust

Vanmiddag is de eerste oogst van zeewier in Nieuwpoort aan land gebracht.

Het zeewier is gekweekt voor onze kust. Het is nog geen commerciële oogst, want daarvoor moet het zeewier eerst nog geanalyseerd worden. Want het is niet vanzelfsprekend om in de Noordzee zeewier te kweken, vooral door de stromingen. Maar als alles goed verloopt kunnen op termijn zeewierboerderijen voor ons kust opgezet worden, waar dan zeewier als voeding gekweekt wordt.

Experimenteel

Het zeewier is in november gezaaid en is nu rijp voor de oogst. Het zeewier hecht zich vast aan de speciaal ontworpen netten en groeit in een geul enkele kilometer buiten de kust. De analyses moeten nu duidelijk maken hoe het zit met de kwaliteit van de plant en of de kweek geschikt is voor consumptie. Het zeewier ziet er netjes uit, maar de onderzoekers willen ook zicht krijgen op welke organismen op de planten zitten.