Eerste elektrische toeristenboot in Brugge

'Dit is een eerste stap om het toeristische bootcontingent te vergroenen en te verduurzamen', zegt schepen van toerisme Philip Pierins. 'Elektrische boten bieden heel wat voordelen ten opzichte van boten met een dieselmotor. Er is geen uitstoot van de dieselmotor, geen geurhinder en veel minder lawaai. De elektrische boten veroorzaken bovendien minder golfslag, waardoor er minder schade wordt aangericht aan de kaaimuren.'

In 2010 al proefproject

In het verleden (2010) was er al een proefproject van rederij Stael met een aluminiumboot op elektriciteit. Er waren toen echter te veel kinderziektes met de batterijen, waardoor de andere uitbaters terughoudend waren om zich snel aan een elektrisch avontuur te wagen. 'Maar Toerisme Brugge is bij de uitbaters blijven aandringen om toch de sprong naar elektrisch varen te wagen. Uiteindelijk werd beslist om de bouw van een elektrisch prototype toe te vertrouwen aan botenbouwers North Sea Boating uit Blankenberge en scheepsbouw Vandamme uit Zeebrugge', zegt schepen Philip Pierins.

Financiële ondersteuning

Toerisme Brugge heeft dit initiatief niet enkel begeleid en gefaciliteerd, maar Stad Brugge gaf ook financiële ondersteuning via subsidiëring van de installatie van elektrische oplaadpalen en verlenging van de aanlegsteigers (de elektrische boten zijn immers iets langer dan de dieselboten). Daarnaast heeft het stadsbestuur ook de duur van de exploitatievergunning verlengd van 5 naar 10 jaar. Om de investeringskosten te helpen dragen heeft de gemeenteraad vorig jaar beslist om de tarieven te verhogen van 8 naar 10 euro. 'Nu de eerste boot opgeleverd is, zal er om de twee maanden een volgende elektrische boot afgewerkt worden zodat tegen het einde van het jaar elk van de vijf rederijen met minstens een elektrische boot zal varen', besluit schepen Philip Pierins.