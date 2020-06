Eerste elektrische taxi in Kortrijk

In Kortrijk heeft de Vlaamse Taxi Centrale (VTC), vroeger bekend als Taxi Gilbert, de eerste elektrische taxi uit de regio voorgesteld.

Het taxibedrijf probeert zelfstandige chauffeurs te overtuigen om te kiezen voor een ecologische wagen, zegt zaakvoerder Gianni Vervaeke in Het Laatste Nieuws. 'Nieuwe taxiwagens moeten aan strengere criteria voldoen en vanaf 2030 wordt elektrisch rijden de norm'.

De eerste elektrische taxi heeft een bereik van 445 kilometer. Hij wordt in 45 minuten tot 80% opgeladen aan een snellader.

Voorlopig is het niet moeilijk om een snellader te vinden in Kortrijk maar volgens het taxibedrijf is het nodig dat er bijkomen op termijn om de dienstverlening te garanderen.