Eerste editie Viven Triathlon groot succes

Door de coronapandemie lastte de ene organisator na de andere hun triathlon af. In Vivenkapelle was het gisteren echter eindelijk zover. De eerste West-Vlaamse triathlon van het jaar, gewonnen door Van Vooren. Devlieger (3e) werd eerste West-Vlaming.

Bijna gingen blauwalgen nog roet in het eten gooien. Door hun talrijke aanwezigheid in de Damse Vaart, stond de wedstrijd even on hold. Ondermeer het BK jeugd en de Memorial Kenneth Neyt werden geannuleerd. Organisatoren van de Viven Triathlon wachtten in spanning om er al dan niet een duathlon van te maken.

Coronaproof

Vrijdagmiddag kwam toch het verlossende nieuws. De waterkwaliteit van het alternatieve zwemparcours in de Leopoldvaart was in orde. Zo kon het startschot van de eerste triathlon in onze provincie na het uitbreken van de pandemie toch gegeven worden.

Door de annulering van nagenoeg alle triathlonwedstrijden waren de beschikbare plaatsen voor deze eerste editie van de Viven Triathlon beperkt én dus ook snel volzet. De maatregelen opgelegd door de Belgische Triathlonbond om de wedstrijden ‘coronaproof’ te maken, hebben uiteraard een enorme impact op de organisatie en zeker op het randgebeuren.

Rolling start

Een van die maatregelen is de invoering van de rolling start. Een soort alternatieve start waarbij atleten alleen of in kleine groepen vertrekken. Zo wordt het voor supporters en sporters wel moeilijker te volgen wie waar zit tijdens de wedstrijd.

De overwinning ging uiteindelijk naar Brecht Van Vooren. De man uit Moorsel, bij Aalst, kwam als tweede het water uit en reed nadien iedereen aan flarden. Tijdens de loopproef kwam zijn leidingspositie niet meer in het gedrang. Alexis Krug en Arne Devlieger, tevens eerste West Vlaming, mogen mee op het podium.

Bij de dames was de strijd iets spannender. Daar pakt Karlien Claus uit Hamme de winst voor Liesbeth Verbieste en Joni Vanhoutte.