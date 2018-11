Eerste ecologische kaswoning in Rekkem

In Rekkem is de eerste autonome bio-ecologische kaswoning van het land voorgesteld.

Die is volledig opgetrokken uit bio-ecologische materialen. Alle energie wordt ter plaatse opgewekt, waardoor de woning van het elektriciteitsnet afgekoppeld kan worden. De woning zal vanaf januari betrokken worden door architect/bouwheer Koen Vandewalle en zijn familie.

De kaswoning ziet eruit als een grote serre met een houtskeletbouwwoning in. Architect Koen Vandewalle en zijn vrouw Samia zullen voorzien in hun eigen energieproductie. En de serre leent zich natuurlijk ook uitstekend om groenten en fruit te kweken. Het idee komt uit Zweden overgewaaid. Een kaswoning is duurder om te bouwen dan een klassiek huis, maar op termijn win je alles terug.

