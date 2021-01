Bij eersteklasser KV Oostende is er tijdens de verplichte testronde een eerste besmetting met het coronavirus opgedoken. Het gaat om middenvelder Francois Marquet, die geen symptomen vertoont, maar wel tot en met woensdag in quarantaine werd geplaatst.

KVO zal dus zaterdagavond in de vooruitgeschoven wedstrijd van de dertigste speeldag tegen Sporting Charleroi geen beroep kunnen doen op de 25-jarige middenvelder, die evenwel geen basisspeler is. Dit seizoen kwam hij in zes wedstrijden niet verder dan iets meer dan 120 minuten.