Eerste coronadoden in West-Vlaanderen

In Kortrijk is een eerste persoon overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat bevestigt AZ Groeninge aan de redactie van Focus en WTV. Ook in het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt is deze week een tachtiger bezweken.

Waar iedereen voor vreesde is helaas de waarheid geworden: in onze provincie zijn al zeker twee mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. In het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt is deze week een tachtiger bezweken, die ook al aan andere aandoeningen leed. Eén iemand ligt daar nu nog op intensieve zorgen, enkele anderen op een speciale corona-afdeling.

Ook coronadode in Kortrijk

In het AZ Groeninge in Kortrijk is dan weer een oudere man overleden, die ook al onderliggende ziektes had. Maar meer wil het ziekenhuis daarover niet kwijt. Er liggen in AZ Groeninge op dit ogenblik 15 patiënten met het coronavirus, twee onder hen op intensieve zorgen. In het hele land zijn nu al bijna 1.800 mensen besmet, meer dan duizend onder hen in Vlaanderen. Al 21 Belgen zijn aan het coronavirus overleden.

Voorlopig is er dus nog geen grote toestroom van patiënten. Het ziekenhuis hoopt voorbereid te zijn op wat eventueel nog komen zal en hoopt vooral ook dat er genoeg beademingstoestellen voor handen zijn. Deze week zijn er nog twee extra aangekocht.

