Eerste Coronabesmettingen in Ieper en Ingelmunster

De scholen doen dat uit voorzorg. Beide leerlingen moeten twee weken in thuisisolatie blijven.

Intussen laat het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper ook weten dat de eerste testen in het ziekenhuis een positieve test heeft opgeleverd. “Het gaat om een patiënt die zich met symptomen van het coronavirus in ons ziekenhuis had aangemeld. Sindsdien verblijft hij in thuisisolatie. Ook zijn huisgenoten verblijven in quarantaine. Dit eerste bevestigde positieve geval is geenszins reden voor ongerustheid of paniek. De taskforce van ons ziekenhuis komt elke dag samen om de situatie te evalueren en waar nodig maatregelen te nemen,” laat het ziekenhuis weten.

Ingelmunster

Er is vermoedelijk ook een inwoner uit Ingelmunster besmet met het coronavirus. Een eerste test bevestigde de besmetting, het is nog wachten op de resultaten van een tweede test en een officiële bevestiging vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid. Het volledige gezin blijft momenteel uit voorzorg thuis in quarantaine, de mensen waarmee ze contact hadden, worden opgevolgd. De ziekteverschijnselen van de (vermoedelijk) besmette persoon zijn beperkt tot hoesten en niezen. Burgemeester Kurt Windels: “Er is momenteel geen reden tot paniek. We roepen iedereen op om waakzaam te zijn en de huisarts te contacteren bij ziekteklachten. We volgen de situatie verder op en staan in contact met het Agentschap Zorg en Gezondheid.”

Bekijk ook