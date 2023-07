Eerste CO2-neutraal hotel van Vlaanderen opent in De Haan

In Hotel des Brasseurs staat naast luxe en comfort vooral ecologie en duurzaamheid centraal. Zo wordt alles wat het hotel binnenkomt zoals meubels, gordijnen en voeding, geproduceerd door een lokale leveranciers. Het water van de douches wordt ook opgevangen, gefilterd en hergebruikt als spoelwater voor toiletten. Koelen en verwarmen doen ze met een warmtepomp en laadpalen voorzien auto’s en fietsen van energie.

Het hotel heeft voor z’n inspanningen intussen een uniek duurzaamheidslabel ontvangen en zal in juli 2023 zijn deuren openen.

Duurzaam toerisme aan de Belgische kust

De bewustwording rond duurzaamheid en gezondheid groeit snel. Onderzoek toont aan dat 7 op de 10 mensen duurzaamheid meewegen bij het kiezen van een hotel. Belangrijke spelers in de sector, zoals Booking en Intercontinental Hotels, spelen in op deze trend. Het is dan ook geen verrassing dat duurzaamheid een speerpunt vormt in de toekomstvisie van Westtoer.

Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde voor de provincie West-Vlaanderen, benadrukte dat Hotel des Brasseurs perfect past in deze toekomstvisie voor het toerisme in De Haan en aan de Belgische Kust. Ze prees het hotel als een inspirerend voorbeeld en benadrukte dat het een bron van trots is dat het eerste CO2-neutrale hotel van Vlaanderen zich aan de kust bevindt.