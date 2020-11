De eerste lading Tesla's Model 3 uit China zijn aangekomen in de haven van Zeebrugge. Dat meldt het Chinese persagentschap Xinhua vrijdag. Het gaat om de eerste 3.600 Tesla's die in China zijn gemaakt voor de Europese markt. Volgende week komt een nieuwe lading aan in Zeebrugge.

In februari 2019 werden de eerste Tesla's geleverd in de haven van Zeebrugge. Tot voor kort werd dit elektrische automodel in Californië gemaakt, maar door de grote vraag werd een productievestiging geopend in Shanghai. Van daaruit is nu dus een eerste lading aangekomen in Zeebrugge. Met de lading van volgende week, komt het totaal van de eerste batch Chinese Tesla's voor Europa op 7.000 auto's.

De elektrische wagens worden door International Car Operators (ICO) in Zeebrugge behandeld.