Eerste campinggasten komen aan

Aan de kust komen nu ook de eerste campinggasten aan. Sinds deze week is het ook zonder tweede verblijf toegelaten om in eigen land op reis te gaan en bijvoorbeeld te logeren op een camping aan zee.

Op camping Bloemenduin in Koksijde haalt uitbaatster Charlotte Deseins opgelucht adem. Haar seizoen kan nu eindelijk van start gaan. De mensen maken zich op voor een rustig eerste kampeerweekend.

"Wij hebben heel lang gewacht om eindelijk gasten te mogen ontvangen. Maar nu zijn we sinds maandag open. Ik ben heel blij om de klanten welkom te heten. Er zijn momenteel heel veel boekingen. Mensen bellen en vragen: is er wel plaats? Is het wel veilig? We hebben onze receptie helemaal veilig gemaakt, coronaproof. Ook onze sanitaire eenheden zijn helemaal aangepast."

Er is een vermoeden dat meer Belgen dan ooit dit jaar de vakantie gaan doorbrengen in eigen land. De kampeersector is er in elk geval klaar voor. Hopelijk zit ook het weer wat mee, want dat is voor kampeerders echt belangrijk.