Eerste busverbinding van Ieper naar Frankrijk

De Westhoek heeft als landelijke regio grote uitdagingen als het op mobiliteit aankomt. Vooral het openbaar vervoer is er beperkter dan in de rest van Vlaanderen.

Er komt nu een eerste grensoverschrijdende busverbinding op Frans grondgebied. De Lijnverbinding tussen het station van Ieper en dat van Armentières in Frankrijk, zal vanaf 1 september van start gaan. En dat op weekdagen gedurende een jaar.

Extra verbinding in de maak

Naast de verbinding Ieper – Armentières probeert dienstverlenende vereniging Westhoek (DVV) ook het proefproject Poperinge – Hazebroek (FR) te realiseren. Aangezien deze busverbinding door landelijk gebied gaat, zijn de veiligheidsvoorschriften voor de bussen in Frankrijk hoger dan bij een stedelijk gebied. De Lijn beschikt niet over voertuigen met veiligheidsgordels, maar DVV is in overleg met enkele Franse partners.

In 2021 worden ook private taxibedrijven ingezet om extra ritten tijdens piekmomenten aan te bieden aan belbusgebruikers in Veurne.