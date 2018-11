Flip Kowlier stelde gisterenavond zijn eerste boek ‘De Kerstdag van Jimmy Bjin’ voor in Boekenhuis Theoria in Kortrijk.

Het kerstverhaal over de slagerszoon Jimmy Bjin is volledig in het West-Vlaams geschreven. “Ik schrijf sowieso in het West-Vlaams. Ik kan ook in het Nederlands schrijven, maar ik doe dat nu al zolang in het West-Vlaams”, legt Flip Kowlier uit. Wie het prentenboek koopt, krijgt er ook een luister-cd bij waarop Kowlier het hele verhaal voorleest. De Oost-Vlaamse Suzanne ’T Hooft zorgde voor de illustraties.