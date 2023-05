Eerste bijenburcht in domein Beisbroek

In Brugge is de week van de bij gestart met de voorstelling van een bijenburcht. Het gaat om een Vlaamse primeur in het natuurdomein Beisbroek. Zo’n burcht is een ecoburcht samengesteld met natuurlijke materialen uit de omgeving.

Zo’n burcht is een prima nestelplek voor wilde bijen. Bij de start van de bijenweek is ook de kus van judas voorgesteld. Dat is een West-Vlaamse uitvinding om de plaag van de Aziatische hoornaar te bestrijden.

Aziatische hoornaar

De Aziatische hoornaar is een echte nachtmerrie voor een imker. Deze bijen zijn in staat om in enkele uren 30 procent van een gewone bijenkolonie uit te roeien. Marc Struye uit Leffinge gerekend. Marc ontwikkelde een zendertje van 0,2 gram. Het gewicht is de grootste uitdaging. Dat komt overeen met de helft van het lichaamsgewicht van een volwassen hoornaar.

Eerste bijenburcht

Maar het is niet allemaal kommer en kwel in de bijenwereld. In het natuurdomein Beisbroek is de Vlaamse Week van de Bij feestelijk afgetrapt. In de vele standjes maak je kennis met alle aspecten van het bijenleven. Maar de blikvanger is toch wel de voorstelling van de eerste bijenburcht in Vlaanderen.

Het natuurdomein Beisbroek is met zijn grote variatie aan wilde bloemen en bloeiende struiken de ideale stek voor zo’n bijenburcht. Maar zoiets is ook makkelijk na te bouwen in je eigen tuintje.

De week van de bij vraagt ook extra aandacht om wat te doen aan onze versteende omgeving. Bezige Maya De Bij steekt daarover de mensen aan met goede raad.