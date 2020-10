Eerste bezoekers wzc ondergaan sneltests in Kortrijk

In de Kortrijkse woonzorgcentra worden bezoekers voortaan aan een coronasneltest onderworpen.

De stad heeft die eerder besteld om het bezoek veilig te laten verlopen. Helemaal waterdicht zijn ze niet, die sneltests. Maar daarmee kan het personeel toch zeven op de tien besmettingen ontdekken. En wie positief test, kan er quasi zeker van zijn dat hij besmet is. Net zoals bij de klassieke tests gebeurt het testen met een swiffer in de neus. Maar het resultaat laat dus veel minder lang op zich wachten. Intussen zitten er in de woonzorgcentra 21 besmette bewoners. Zij worden afgezonderd van andere bewoners.

De eerste vijf bezoekers vandaag hebben allemaal negatief getest en mochten hun familielid met een gerust gemoed een bezoekje brengen.

