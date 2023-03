In Harelbeke heeft het schepencollege het schetsontwerp voor site De Mol goedgekeurd. Dat is de site van het Forestierstadion dat tegen de vlakte gaat. Er komt een nieuwbouw met een sporthal en evenementenzaal.

Voetbalploeg KRC Harelbeke krijgt er ook een kunstgrasveld met nieuwe tribune.

Het Forestierstadion zelf is gebouwd in 1980 en kan 10.000 supporters ontvangen. Maar toen speelde Harelbeke nog in tweede en zelfs in eerste klasse. Het complex is niet alleen veel te groot, het is erg verouderd.

