In Mesen is de eerste groep van asielzoekers aangekomen. Ze krijgen tijdelijk opvang in het Peace Village.

Het gaat om humanitaire noodopvang. Een eerste groep van zo'n 30 vluchtelingen is vanmiddag aangekomen in Mesen. Later worden nog meer mensen verwacht. De asielzoekers blijven tot eind januari. Tussen 6 en 18 januari verblijven ze wel tijdelijk in 't Eksternest want dan is het Peace Village niet vrij.