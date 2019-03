Eerste échte koers ooit vanuit Veurne in 1869

De allereerste interstedelijke wielerwedstrijd ter wereld werd in 1869 tussen Veurne en Adinkerke gereden. Dat blijk uit nieuw historisch onderzoek van professor Pascal Delheye van de Universiteit Gent.

In 1869 werd de eerste wedstrijd tussen 2 gemeenten gereden tussen Veurne en Adinkerke. Het jaar ervoor waren al wielerwedstrijden in Parijs of Brussel bijvoorbeeld maar dat waren stadscriteriums rond de spreekwoordelijke kerktoren, zegt de stad Veurne. 'Voor het eerst werd de openbare weg optimaal benut om fietswedstrijden te organiseren. Die allereerste koers ooit werd trouwens gewonnen door Justin Vandermeeren uit Alveringem. De wedstrijd werd gereden op fietsen op houten karrenwielen en met een ijzeren kader. Ze wogen wel 40 kilogram.

150ste verjaardag

Veurne laat de verjaardag van de allereerste koers niet links liggen. Op zondag 20 april wordt de echte geboorte van het wielrennen gevierd tijdens Historisch Veurne.