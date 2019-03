Eerst huwelijksaanzoek, daarna messteek

Op 14 februari trok Jacques V. met zijn 52-jarige vriendin naar een Grieks restaurant in Blankenberge. Na een breuk van ongeveer een maand werden de plooien tijdens het etentje blijkbaar opnieuw gladgestreken. V. vroeg zijn vriendin naar eigen zeggen zelfs met succes ten huwelijk.

Maar wat later op de avond stak de wederzijdse jaloezie opnieuw de kop op. Het slachtoffer maakte aanstalten om te vertrekken, maar dat was niet naar de zin van de verdachte. De Blankenbergenaar greep naar een mes en stak zijn kersverse verloofde in de buikstreek. De vrouw liep gelukkig slechts oppervlakkige snijwonden op. De verdachte werd even later ingerekend door de politie en zit sindsdien in de cel.