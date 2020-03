De recyclageparken gaan in opdracht van de Vlaamse overheid vanaf dinsdagmiddag allemaal dicht.

Wegens een abnormale stijging van het aantal bezoekers, heeft Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) beslist om alle recyclageparken vanaf dinsdagmiddag te sluiten. "Nog teveel mensen trekken tegen de richtlijnen in naar het recyclagepark voor niet-noodzakelijke bezoeken", zegt Demir in een mededeling. "Ze brengen daarmee niet alleen zichzelf en het personeel, maar de hele bevolking in gevaar."