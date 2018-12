Voor wie studeert en straks in januari examens heeft, is het vooral een kwestie van plannen tijdens deze feestdagen.

Want wie vanavond wil feesten, moet vandaag toch al wat gestudeerd hebben. En nogal wat jongeren doen dat ook nu weer in groep, in openbare gebouwen zoals bibliotheken en stadhuizen. Voor het eerst kunnen ze ook in de gemeenteraadszaal van het stadhuis van Roeselare terecht. Daar kunnen ze tot tien uur vanavond studeren. En de jongeren komen er massaal op af.