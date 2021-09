Eerbetoon aan Oostendse filmmaker Raoul Servais in Brussel

Er zijn onder meer tientallen originele tekeningen, decorstukken, affiches en zelfs machines waarmee hij zijn films maakte te zien. Het is een organisatie van het Erfgoedfonds van de Koning Boudewijnstichting, waaraan Servais een groot deel van zijn archief heeft geschonken om het toegankelijk te houden voor de volgende generaties. (Lees verder onder de foto)

Servaisgrafie

Raoul Servais (°1928 in Oostende) is een van de meest innovatieve Belgische filmmakers van de 20ste eeuw. Als pionier van de animatiefilm in België leerde hij zichzelf alles en was hij voortdurend experimenterend op zoek naar verbeteringen van de technieken. Zo kwam hij tot de ‘Servaisgrafie’ die live action integreert in getekende decors. Hij maakte 16 korte animatiefilms en een langspeelfilm. Ze zijn vaak politiek of sociaal geëngageerd. Hij ontving meer dan 60 internationale prijzen op talrijke filmfestivals, waaronder in Cannes de eerste Gouden Palm voor de surrealistische film Harpya (1979).

‘Raoul Servais. Een wereld tussen magie en realisme’ loopt tot 6 maart volgend jaar. Daarna reist de tentoonstelling naar het buitenland.