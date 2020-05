Eenrichtingsverkeer in winkelstraat Oostende zorgt voor discussie

Heel wat handelaars uit de Kapellestraat in Oostende willen dat het eenrichtingsverkeer in de winkelstraat nog deze week wordt opgeheven.

In vergelijking met andere centrumsteden hebben ze daar veel minder klanten, zeggen ze, en dat moet dringend veranderen, zeker omdat de gevolgen van de coronacrisis al dramatisch zijn voor handelaars. Er komt overleg met de stad.

De Kapellestraat is de shoppingstraat van Oostende, met sinds 11 mei eenrichtingsverkeer. En dat voelen de handelaars. "Wij hebben mensen tot rond twee, drie uur", zegt Ubbe Descamps van de Brooklyn in Oostende. "Maar die tweede golf van mensen die terugkeren van de andere kant van de straat hebben we niet meer. Dat is heel duidelijk een gevolg van het passageverkeer." (Lees verder onder de foto)

Dubbel wandelverkeer

Het eenrichtingsverkeer is er volgens de handelaars gekomen zonder veel overleg. De stad verdedigt zich door te zeggen dat de Kapellestraat heel smal is, en de kans met besmetting met Covid19 veel groter. Maar volgens de handelaars kan dubbel verkeer wel in Roeselare, Brugge en Kortrijk, en daar zijn de straten soms ook heel smal. De handelaars willen dan ook dat het eenrichtingsverkeer snel verdwijnt, zodat het financiële rampjaar niet nog groter wordt.