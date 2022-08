Eendenkroos: openwaterzwemwedstrijd Damme-Brugge gaat niet door

Vroeger gebeurde het onderhoud van de Damse Vaart door de provincie, maar al enkele jaren is Vlaanderen bevoegd. En de Vlaamse Waterweg laat de eendenkroos in de Damse Vaart al vijf jaar zijn gang gaan, er is geen geld voor onderhoud.

"Ze zeggen dat de opkuis 25.000 euro kost en dat dat niet schikt binnen het budget", klinkt het bij de voorzitter van de Koninklijke Brugse Zwemkring.

Voor Damme-Brugge waren zo'n 80 wedstrijdzwemmers en 200 recreanten uit binnen- en buitenland ingeschreven. Ook bij de stad Brugge is de frustratie groot.

De Vlaamse waterweg was vandaag niet te bereiken voor een reactie.