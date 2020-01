Een vijfde minder bezoekers voor In Flanders Fields

Het In Flanders Fields Museum in Ieper klopt 2019 af met 197.000 bezoekers. Dat zijn er zo'n 50.000 minder dan het jaar daarvoor, een daling met een vijfde.

In de periode 2014-2018 kon het In Flanders Fields Museum rekenen op heel wat media-aandacht naar aanleiding van 100 jaar Groote Oorlog en een hele reeks van grote tijdelijke tentoonstellingen. In die 5 jaar mocht het museum bijna 1,5 miljoen bezoekers verwelkomen. In 2018 waren dat er 246.541, het derde beste jaar na 2014 (483.741) en 2015 (284.688).

De verwachtingen lagen een heel stuk lager in 2019. Er openden immers geen nieuwe grote tentoonstellingen, het was te vroeg om al te mikken op herhaalbezoek in het eerste jaar na de eeuwherdenking en er is veel minder aandacht voor de Eerste Wereldoorlog in de media.

Ondanks een vrij forse daling van individuele Britse bezoekers aan de frontstreek – ook door de brexit-perikelen – bleef de daling beperkt tot zo’n 20 % en noteerde het IFFM finaal 197.079 bezoekers in 2019. Hiermee blijft In Flanders Fields één van de meest bezochte musea in Vlaanderen.

In 2020 speelt het IFFM in op het themajaar rond de wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog. Vanaf 7 maart tot 15 november 2020 loopt de grote tentoonstelling ‘Feniks. Wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog’. In hetzelfde thema volgen ook een nieuw Antony-boek, verschillende wandelingen en een artist in residence-programma.