Een van de grootste losinstallaties vertrekt vanuit Oostende naar Denemarken

De installatie is ontworpen en gebouwd door machinebouwer Vigan in Nijvel, een dochterbedrijf van de Vandewiele Group uit Marke. De assemblage van de losmachine gebeurde op de zwaarlastkade in Oostende en duurde bijna drie maanden.

Elektriciteit opwekken

Het gevaarte van meer dan 150 ton krijgt in Kopenhagen een vaste stek vlakbij een elektriciteitscentrale. "Deze machine zal specifiek gebruikt worden om woodpellets te ontladen, die daarna gebruikt worden voor het opwekken van elektriciteit.

Deze machine ontlaadt aan een debiet van 600 ton per uur. Daarmee kunnen we in 5 dagen zo’n 30 000 vrachtwagens vullen", zegt Sebastien Arend, projectingenieur van Vigan.

Eerste keer in Oostende

De losinstallatie zuigt via een buis met een krachtige turbine de lading uit een schip. Per jaar gaan er een twintigtal laad- en losmachines naar alle uithoeken van de wereld,. De opbouw gebeurt meestal ter plekke. Nu is dat niet het geval, het is dan ook de eerste keer dat Vigan vanuit Oostende verscheept.

"We zochten een plek waar we gemakkelijk en efficiënt de machine konden assembleren."

De installatie wordt morgen overgezet op het Nederlandse cargoschip De Eendracht uit Urk. Dat heeft twee zware hijskranen aan boord. Als alles meezit komt de losinstallatie in de loop van vrijdag aan in Kopenhagen.