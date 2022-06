Een op de acht kinderen groeit op in armoede, vooral aan de kust

De kansarmoede-index in West-Vlaanderen is in 2021 licht gedaald. 12,5 procent van de kinderen tussen 0 en 3 jaar groeide op in kansarmoede. In 2020 was dat nog 12,9 procent. Dat blijkt uit cijfers van agentschap Opgroeien.

De kansarmoede-index drukt uit hoeveel kinderen van 0 tot 3 jaar in kansarmoede leven. Het percentage wordt berekend op basis van gezinsinkomen, arbeidssituatie van de ouders en huisvesting. In West-Vlaanderen daalde die index minder fel dan in Vlaanderen.

Beperkt gezinsinkomen

In Blankenberge (30,8%), Oostende (26,9%) en De Panne (25,6%) ligt de kansarmoede-index het hoogst. In Ruiselede is het percentage het laagst: 2,7 procent. In de hele provincie ligt de kansarmoede-index op 12,5 procent. Antwerpen is koploper met 16,1 procent, daarna volgt Limburg (13,2%), West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen (12,1%) en Vlaams-Brabant (7,6%).

"Dat de kansarmoede daalt bij jonge kinderen is positief, maar we blijven benadrukken dat nog altijd een op de acht kinderen in West-Vlaanderen geboren wordt in kansarmoede", zegt Diederik Vancoppenolle van Opgroeien. In onze provincie is de oorzaak in 86 procent van de gevallen het beperkte inkomen van de ouders. Ook een laag opleidingsniveau speelt een grote rol (84,1%). Bovendien heeft 78,1 procent van de kinderen in kansarmoede ouders die werkloos zijn of een precaire arbeidssituatie kennen.

Volgens Opgroeien komt die daling door het socio-economisch profiel van de ouders. "De ouders zijn hoger opgeleid en verdienen meer en dat zijn net parameters waarop wij ons baseren", zegt Niels Heselmans. In 2019 daalde de kansarmoede-index voor het eerst. "Het is nog afwachten wat de gevolgen van de coronacrisis, de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne zullen zijn."

Ruimer beeld

De kansarmoede-index spitst zich enkel toe op jonge kinderen. Uit andere cijfers blijkt dat heel wat meer kinderen en jongeren tot 18 jaar opgroeien in een gezin met een beperkt gezinsinkomen. Volgens de meest recente data van 2018 leeft 17 procent van de West-Vlaamse kinderen in een gezin waar het bruto belastbaar gezinsinkomen maximaal 30.000 euro bedraagt.

Om die gezinnen te ondersteunen, heeft de Vlaamse Overheid het Groeipakket. In onze provincie hadden meer kinderen in 2021 recht op zo'n sociale toeslag, vooral bij de middeninkomens. Het aandeel kinderen met een schooltoeslag daalde licht.