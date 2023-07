Een nacht voor 3000 euro: poepchique hotel La Réserve opent in Knokke

Knokke is een staaltje exclusiviteit rijker, want hotel La Réserve van investeerders Marc Coucke en Bart Versluys opent vandaag de deuren. Het gebouw bestaat al sinds 1949 en er sliepen al heel wat sterren als Brigitte Bardot, Paris Hilton en David Beckham.

Sinds de opening in 1949 is het hotelgebouw van La Réserve een vaste waarde in Knokke-Heist. In 2021 namen investeerders Bart Versluys en Marc Coucke het gebouw over.

Na een verbouwing van amper zes maanden opent La Réserve vandaag in het nieuw.

Sterreneten

In het hotel: één en al luxe. Denk aan eucalyptushout, gecombineerd met onyx marmer en details in messing. Ook een boetiek met luxemerken en verschillende ruimtes voor (privé)evenementen mogen niet ontbreken. Later kan je nog zonnebaden bij het rooftopzwembad of ontspannen in de hammam en sauna.