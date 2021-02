Een half etmaal met 'Het Zesde Metaal'

De West-Vlaamse band 'Het Zesde Metaal' streamt vandaag 12 uur lang vanuit een hoeve in Zwevegem. Hun geplande theatertournee kon niet doorgaan door Corona maar op die manier willen ze toch hun fans tegemoet komen.

"Zo'n livestream is niet hetzelfde als een echt live concert, maar toch heeft het ook zijn voordelen", vertelt zanger Wannes Cappelle. De bandleden hebben nu tijd op in te gaan op wensen van fans die anders onmogelijk zijn tijdens een concert. De muzikanten nemen de tijd om uit te leggen hoe alles in zijn werk gaat, van het bespelen van de instrumenten tot de inhoud van de drinkbus voor de stemoefening van Wannes Cappelle toe. Tijdens de livestream kunnen fans ook verzoekjes doorsturen. De groep sluit de avond af met een concert waarin ze 2 nieuwe liedjes voorstellen.