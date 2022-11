"Een gebroken man, hij heeft hier veel spijt van." Vader uit Waardamme is aangehouden voor dubbele kindermoord

Twee dagen na het familiedrama waarbij een vader zijn twee dochters om het leven bracht, in Waardamme, is de man na een onderhoud van vier (!) uur door de onderzoeksrechter aangehouden voor dubbele kindermoord. Zijn advocaat Frederiek Wauters zegt dat de vader een gebroken man is.

Chris V doodde woensdagavond zijn kinderen allicht omdat hij hen dreigde te verliezen binnen een scheiding. De meisjes van 5 en 8 zijn woensdagavond dood teruggevonden op een boerderij in de Sijslostraat. Al snel werd de vader opgepakt, hij had het familiedrama op Facebook aangekondigd. Hij had naar verluidt al een tijdje relatieproblemen met de moeder van de meisjes, het koppel zou gaan scheiden.

"Gebroken man"

Na een ondervraging van vier uur door de onderzoeksrechter, stond de advocaat van de vader, Frederiek Wauters, kort de pers te woord. De onderzoeksrechter had, gedurende de ondervraging, alle feiten van de dramatische avond minutieus overlopen. Chris V werkte mee aan de ondervraging, en was volgens zijn advocaat een gebroken man.

Frederiek Wauters: Mijn cliënt is net aangehouden door de onderzoeksrechter. Wij hebben ons daar ook niet tegen verzet. Die voorleiding heeft heel lang geduurd, bijna vier uur. Inhoudelijk, over het dossier, kan ik niets zeggen. Het zijn feiten die zeer zwaarwichtig zijn. Mijn cliënt heeft er enorm veel spijt van. Voor ons zat ook een gebroken man. Hij aanvaardt uiteraard zijn aanhouding. De feiten werden door de onderzoeksrechter volledig overlopen. Inhoudelijk kan ik daar niet veel over kwijt uit respect voor de slachtoffers en uit respect voor de familie. Voor mij zat een gebroken man, meer kan ik daar niet over zeggen. Uiteraard beseft mijn cliënt wat hij gedaan heeft. Hij heeft er enorm veel spijt van.

