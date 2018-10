Liefhebbers van oldtimers verzamelen dit weekend in Knokke-Heist voor de Zoute Grand Prix. Er staan onder meer een veiling van bijzondere auto's, een sportieve rally en een concours d'élégance voor zeldzame wagens op het programma.

Het is zeldzaam dat zo'n grote collectie oldtimers samen op één plaats te vinden is. Alle wagens zijn uniek en dat is meteen ook de voorwaarde om te mogen deelnemen aan het evenement.