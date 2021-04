Een derde minder ongevallen in zone VLAS

In 2020 is het aantal verkeersongevallen in de politiezone VLAS (Kortrijk-Kuurne-Lendelede) met 31% gedaald in vergelijking met 2019. In 2020 waren in totaal 857 verkeersongevallen, terwijl dat er in 2019 nog 1.242 waren.

Corona speelt ook hier weer een rol. Het was minder druk, want heel lang zaten we met z’n allen thuis in een lockdown. Maar ook als we de afgelopen 10 jaar bekijken, zien we dat de trend al dalend was, dit werd in 2020 dus nog versterkt door gans het coronagebeuren.

De grootste daling zit in de verkeersongevallen met stoffelijke schade en met licht gewonden. De verkeersongevallen met zwaar gewonden dalen minder en dat heeft vooral te maken met het niet afnemen van de fietsongevallen met zwaar gewonden. Het aandeel van de fietsongevallen in het totaal van de verkeersongevallen neemt de laatste jaren trouwens gestaag toe. Dat is geen verrassing, want steeds meer mensen kiezen voor een elektrische fiets, zelfs nog meer in coronatijden, want fietsen was wel een buitenactiviteit die mogelijk bleef.