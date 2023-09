Een derde meer oproepen naar hulplijn 1712 na 'Godvergeten' en zaak-Pichal

De afgelopen drie weken heeft de hulplijn 1712 ongeveer 820 oproepen ontvangen over geweld, misbruik en kindermishandeling. Dat is een stijging van 31 procent tegenover vorig jaar, zo meldt de hulplijn. Oorzaak zijn onder meer de getuigenissen over kindermisbruik in de kerk.

"De stijging van het aantal oproepen is het gevolg van de wekenlange berichtgeving over de zaak-Pichal en het seksueel misbruik in de Katholieke Kerk", zegt Wim Van de Voorde, Vlaams coördinator van de hulplijn.

1.100 slachtoffers

In totaal meldden de oproepers bijna 1.100 slachtoffers. De meeste oproepen gingen over geweld in het gezin. Daarnaast waren er tientallen meldingen over misbruik in scholen, internaten, jeugd- en andere instellingen.

(lees verder onder de foto)

Verschillende slachtoffers met een verwerkingsproblematiek, of hun omgeving, contacteerden de hulplijn. De uitgebreide media-aandacht van de afgelopen weken voor seksueel misbruik zet slachtoffers volgens de hulplijn aan om 1712 te contacteren.

"Verschillende slachtoffers, of hun directe omgeving, verwijzen expliciet naar de documentaire 'Godvergeten'", aldus Van de Voorde. In de documentaire kwamen ook enkele West-Vlaamse getuigenissen aan bod, zoals de zaak van voormalige Brugse bisschop Roger Vangheluwe waarbij zijn neef Mark (zie foto (c) VRT) voor het eerst openlijk sprak over het jarenlange misbruik.

"Het is de eerste keer dat een televisieprogramma zo'n grote impact heeft op onze werking. De documentaires 'Als je eens wist' over familiaal geweld hadden ook een effect, maar toen voerden we ook een campagne."

Trauma

De meeste van die (mogelijke) slachtoffers zijn slachtoffers van kindermishandeling (ongeveer 660). De hulplijn kreeg ook aanzienlijk meer (ongeveer 150 of 36 procent) oproepen over slachtoffers van seksueel geweld; iets meer dan de helft van die gemelde slachtoffers is minderjarig. Veel slachtoffers die met 1712 bellen of chatten hebben een trauma. Dat kan ernstige en langdurige gevolgen met zich meebrengen.

"Door de getuigenissen in de documentaire worden mensen aangespoord om hun verhaal of hun zorgen over een kind te delen, vaak voor het eerst", zegt Van de Voorde nog.

1712 is een onafhankelijke en professionele hulplijn voor burgers die een vraag hebben over geweld, misbruik en kindermishandeling. De hulplijn is gratis en anoniem.