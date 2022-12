Een deelfrigo, kent u dat? In Brugge is het een succes

In steeds meer Vlaamse steden en gemeentes verschijnen deelfrigo's in het straatbeeld. Daarmee doen ze iets aan de voedseloverschotten, maar ze helpen er ook inwoners mee, zeker in deze moeilijke tijden.

In Sint-Pieters bij Brugge komen dagelijks lokale handelaars of inwoners voedsel in de frigo stoppen. Vooral in de kerstperiode gaat de deur voortdurend open en dicht. Stefanie woont in de wijk Sint-Pieters in Brugge. Ze stopt vaak voedseloverschotten in de frigo aan het buurtcentrum. Intussen doen zo'n 100 inwoners dat. Ze posten het ook op Facebook en soms zit de deelfrigo echt vol. Stefanie Geers: “Het is leuk te merken dat die deelfrigo een begrip is op Sint-Pieters. Iedereen kent de deelfrigo. De week voor en na Kerst zal hij ook volzitten.” De frigo is eén van de projecten van de netwerkorganisatie Sint-Pieters Deelt.

Toch was er eerst twijfel wegens de kans op vandalisme en er is ook het onderhoud. Maar Stefanie komt als meter dagelijks kijken en schoonmaken. “Ik heb ook een beetje getwijfeld omdat zo'n deelfrigo vaak met kansarmoede gelinkt wordt. Ik heb dat niet graag. Wij doen hier dingen voor alle inwoners van Sint-Pieters. De voorwaarde bij de opstart was dan ook dat er enkele traiteurs zouden meedoen aan dit concept.”