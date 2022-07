Een bedanking van 18.500 euro voor zwerfvuilvrijwilligers

Zwerfvuil en sluikstort is al jaren een ernstig probleem in onze Vlaamse gemeenten. Om het probleem de baas te kunnen, zetten jaarlijks honderden zwerfvuilvrijwilligers zich in om hun buurt schoon te houden. Gemeenten en intercommunales zijn dankbaar dat deze vrijwilligers zich inzetten en willen hen dan ook bedanken. Hiervoor konden ze een vergoeding aanvragen bij Mooimakers, een initiatief van OVAM, Fost Plus en de VVSG.

Achttien West-Vlaamse gemeenten dienden in 2021 een aanvraag in.

West-Vlaanderen mee aan de top

In 2021 werd er 84.183,81 euro uitgekeerd aan gemeenten en intercommunales. Bijna 18.500 euro ging naar de achttien West-Vlaamse gemeenten die een aanvraag indienden. Het gaat om Hooglede, Houthulst, Wingene, Zedelgem, Staden, Veurne, Moorslede en enkele gemeenten van het IMOG-gebied.

Vlaams Parlementslid Brecht Warnez: "Er is nog ruimte voor verbetering. Door meer in te zetten op deze campagne moet het mogelijk zijn om nog meer besturen te activeren om een aanvraag voor vergoeding in te dienen."

App

Sinds januari 2021 kunnen zwerfvuilvrijwilligers via de app ‘Mijn Mooie Straat’ hun activiteiten registreren en delen met hun gemeente. Lokale besturen krijgen hierdoor een beter overzicht van de opruimactiviteiten. Met de informatie die de app hen verschaft, kunnen ze hun zwerfvuilbeleid beter afstemmen op de werkelijke noden en hun vrijwilligers meer betrekken.

Na covid-19 is er ook een stijging merkbaar in het aantal zwerfvuilvrijwilligers.