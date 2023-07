Edward Still nieuwe hoofdcoach van KV Kortrijk

Edward Still is de nieuwe hoofdtrainer van KV Kortrijk. De 32-jarige Belg tekent een contract voor twee seizoenen in het Guldensporenstadium. Zijn eerste training zal maandag 3 juli plaatsvinden.

KV Kortrijk heeft hun nieuwe coach te pakken. Edward Still ondertekende deze ochtend zijn contract om als hoofdtrainer aan de slag te gaan bij de Veekaa.

Veel actief in Belgisch voetbal

De nieuwe coach heeft al een groot verleden in het Belgische voetbal. In 2015 begon hij als assistent bij STVV, waarna hij samen met Ivan Leko aan de slag ging bij Club Brugge, Royal Antwerp en Shangai. In de zomer van 2021 kon Edward Still voor het eerst aan de slag als hoofdcoach bij Sporting Charleroi. In zijn debuutseizoen als hoofdcoach verzilverde hij een mooie zesde plek en dus een plaats in Play-off 2. Vorig seizoen was Edward Still nog hoofdcoach van Eupen, waar hij degradatie naar de tweede klasse heeft kunnen vermijden.

Vanavond speelt KV Kortrijk nog een oefenmatch tegen Waasland-Beveren, maar die zal niet onder leiding zijn van Edward Still als hoofdtrainer. De nieuwe coach zal zijn eerste training met de spelerskern geven op maandag 3 juli.