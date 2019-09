Ecotunnel onder E403 Kortrijk voor overstekende reeën

In de buurt van het Preshoekbos aan de E403 in Kortrijk komt er een ecotunnel. Die moet zorgen dat reeën niet worden aangereden op de E403 en de wegen errond.

De werken zijn gepland in februari 2020 en zullen twee maanden duren. "In 2013 werden de eerste reeën gespot in het Preshoekbos", zegt de stad Kortrijk "Datzelfde jaar vond de eerste aanrijding op de E403 plaats. Jan Allegaert, de boswachter van het Preshoekbos, bevestigt dat er intussen ruim 16 reeën aanwezig zijn in het bos."

"De voorbije jaren ontving het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) geregeld meldingen over overstekende reeën. Dit heeft geleid tot het plaatsen van gevaarborden ‘overstekend wild’, o.m. in de Kapelhoekstraat in Aalbeke en de Aalbeeksesteenweg tussen Lauwe en Aalbeke. Er zijn echter extra maatregelen nodig om aanrijdingen op de E403 en de omliggende wegenis volledig te kunnen uitsluiten en de dieren veilig te laten oversteken tussen verschillende natuureilandjes", zegt de stad.

In 2016 zette ANB de bouw van een ecotunnel op de agenda. Agentschap Wegen en Verkeer was meteen akkoord met deze maatregel vanwege de intussen meerdere aanrijdingen op de E403. In september 2018 werd door het college van burgemeester en schepenen het voorontwerp goedgekeurd.