Economiereeks: vacatures raken moeilijk ingevuld

Maandag vieren we de overgang van oud naar nieuw, maar wat brengt het nieuwe jaar op economisch vlak voor de West-Vlaamse bedrijven, maar ook voor ons? De komende drie dagen blikken we met economie-expert Jan Van Hove vooruit.

De West-Vlaamse economie zal het volgens Van Hove ook volgend jaar weer goed doen, maar er zijn toch enkele grote uitdagingen voor onze bedrijven.

2018 was bijvoorbeeld een goed jaar voor Poco Loco in Roeselare. De producent van chips en tortilla’s heeft begin dit jaar nog een nieuw ultramodern hoogbouwmagazijn in gebruik genomen en is al enkele jaren fors aan het groeien. Maar de vacatures steeds opnieuw ingevuld krijgen is een hele uitdaging. En dat geldt voor veel bedrijven in West-Vlaanderen. We zijn de regio met de kleinste werkloosheidsgraad.

Morgen hebben we het over de mogelijke gevolgen van een harde Brexit in 2019 voor onze West-Vlaamse bedrijven.