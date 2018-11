Wie interesse heeft in ecologisch bouwen en verbouwen, kon dit weekend ideeën opdoen tijdens de Ecobouwers Opendeur van Bond Beter Leefmilieu.

150 energiezuinige bouwprojecten openden hun deuren voor het publiek. Bezoekers kregen er geen verkooppraatjes, maar echte getuigenissen van de eigenaars zelf. Wij gingen langs bij het rijhuis Kathleen en haar man in Ieper. In hun woning is een nieuwe houten kist geplaatst met rond de kist een dikke laag isolatie.